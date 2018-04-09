Ученики уральской школы, закрытой после недомогания детей, проходят обучение дистанционно

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Учителя школы поселка Арсинского Нагайбакского района Челябинской области, закрытой после того, как более десятка учеников попали в больницу с жалобами на недомогание, организовали дистанционное обучение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы администрации района.

Ранее прокуратура района организовала проверку после того, как из школы в больницу были доставлены одиннадцать детей. Они жаловались на головокружение, тошноту, рвоту.

"Школа, где произошло ЧП, временно закрыта. Для всех 140 детей, которые ее посещают, организовано дистанционное образование. Учащиеся получают задания, педагоги используют, в том числе, конференцсвязь", - уточнили в пресс-службе. Создан оперативный штаб, в который вошли представители СК, полиции, прокуратуры, МЧС, местной администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, директор школы рассказала, что в минувшую пятницу, когда в заведении проходила линейка, в обморок упали три школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение.

Бригадой врачей 12 детей были госпитализированы. Сейчас на лечении с диагнозом ОРВИ остаются двое детей, состояние всех школьников удовлетворительное, уточнили в ведомстве.