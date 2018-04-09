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Ученики уральской школы, закрытой после недомогания детей, проходят обучение дистанционно

Новости Урала
9 апреля, 15:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

В связи с ЧП создан оперативный штаб, куда вошли сотрудники СК, полиции, прокуратуры, МЧС и местной администрации

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© Владимир Смирнов/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апреля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Учителя школы поселка Арсинского Нагайбакского района Челябинской области, закрытой после того, как более десятка учеников попали в больницу с жалобами на недомогание, организовали дистанционное обучение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы администрации района.

Ранее прокуратура района организовала проверку после того, как из школы в больницу были доставлены одиннадцать детей. Они жаловались на головокружение, тошноту, рвоту.

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"Школа, где произошло ЧП, временно закрыта. Для всех 140 детей, которые ее посещают, организовано дистанционное образование. Учащиеся получают задания, педагоги используют, в том числе, конференцсвязь", - уточнили в пресс-службе. Создан оперативный штаб, в который вошли представители СК, полиции, прокуратуры, МЧС, местной администрации.

По данным управления Роспотребнадзора по Челябинской области, директор школы рассказала, что в минувшую пятницу, когда в заведении проходила линейка, в обморок упали три школьника. Затем стали поступать жалобы еще от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение.

Бригадой врачей 12 детей были госпитализированы. Сейчас на лечении с диагнозом ОРВИ остаются двое детей, состояние всех школьников удовлетворительное, уточнили в ведомстве.

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