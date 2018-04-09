Высокоточные регистраторы работы оборудования установили на предприятии Росатома на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. /ТАСС/. Высокоточные регистраторы температуры энергетического оборудования установили в цехах Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", город Новоуральск, Свердловская область). Это позволило не только снизить затраты на обслуживание, но и исключить возможность ложного срабатывания сигнализации, сообщили в понедельник в пресс-службе УЭХК.

"В технологических цехах УЭХК произведена замена устаревших регистраторов на новые видеографические регистраторы "Сенсорика", обладающие высокой точностью измерений, гибкой настройкой параметров, функцией хранения данных за последние 60 суток и возможностью интеграции в автоматизированную систему управления предприятия. После проведенной замены снизились затраты на обслуживание, уменьшилось время, необходимое для ежесменного осмотра оборудования, повысилась оперативность управления энергетическим оборудованием, полностью прекращены ложные срабатывания аварийной сигнализации, выходившие ранее с устаревших регистраторов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что реализация проекта была выполнена без привлечения сторонних организаций и дополнительного финансирования. "Внедрение заняло около года, замена регистраторов велась в условиях непрерывной эксплуатации оборудования", - уточнили на предприятии.

АО "УЭХК" - предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия - обогащенный уран - была получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию.

Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно- исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает ядерным топливом 75 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.