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Паводок начался в южных районах Челябинской области

Новости Урала
9 апреля, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, апреля. /ТАСС

В Тюменской области и Югре весеннее половодье ждут в конце апреля, в ЯНАО - только в июне, районы Курганской области могут попасть под угрозу ЧС

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Паводок начался в южных районах Челябинской области. Пока подтопленных домов и подворий нет, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-центре регионального управления МЧС.

"Паводок начался в южных районах региона. Первый пик на юге и в центре региона ждут на следующей неделе. Второй пик - в первой декаде мая в западных районах региона и в горно-заводской зоне… На текущий момент подтопленных в результате паводка домов и подворий нет", - сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным МЧС по Челябинской области, сейчас военнослужащие спасцентра из поселка Новогорный продолжают очистку пойм рек Караталы-Аят и Нижний Тогузак от растительности и мусора, чистят ливневки и водопропускные трубы. А в поселке Наследницкий дежурят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, они готовы в любой момент помочь жителям.

Ситуация в других регионах УрФО

Весеннее половодье в Тюменской области ожидается в конце апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России. Пока идет небольшой подъем воды в реках, некоторые из них еще не вскрылись полностью. По прогнозам синоптиков, сложный сценарий прошлых лет, когда два года подряд город Ишим переживал сильнейший паводок, повториться не должен. Например, в бассейне реки Тобол запасы воды в снежном покрове значительно меньше прошлогодних показателей, толщина льда на 10 см меньше, а уровень воды в реке Ишим ниже на 9-28 см, чем в то же время в 2017 году.

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Курганские спасатели ожидают паводок на уровне прошлого года. В настоящее время наблюдается выход воды на лед, больше всего за прошедшие сутки вода прибыла на реке Исеть в городе Далматово - плюс 10 см. Далматовский район - один из тех, где ожидается угроза ЧС. Также в этот список входят Шадринский, Целинный и Белозерский районы Курганской области.

По словам начальника югорского гидрометцентра Ольги Волковской, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) на реках сохраняется зимний режим, в целом ситуация благоприятная. Вскрытие рек бассейна Оби и Иртыша в этом году ожидается в конце апреля, что почти на неделю позже, чем 2017 году.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) паводок ждут в июне. В мае в регионе вблизи реки Надым начнут строить дамбу, чтобы избежать затопления автомобильной дороги Надым - Старый Надым. Там прошлым летом из-за разлива реки жителей региона перевозили на моторных лодках и суднах на воздушной подушке, пояснили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. По данным местного управления ГО и ЧС, дамба полностью не решит проблему затопления дороги из-за особенностей рельефа, но минимизирует последствия подтопления при резком потеплении.

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Темы
Паводок на Урале Тюменская область Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
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