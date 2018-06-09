Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио главы Нижнего Тагила потребовал усилить контроль питания детей после ЧП в лагере

Новости Урала
9 июня, 10:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июня. /ТАСС

В лагере "Сосновый бор" ухудшилось самочувствие у 62 детей и у двух вожатых, 33 человека находится в больнице города Кушва, а 31 человек госпитализирован в Нижний Тагил

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила, первый замглавы администрации города Владислав Пинаев потребовал усилить контроль над организацией питания в местах отдыха детей после отравления в оздоровительном лагере "Сосновый бор" в городе Кушва Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По последним данным, в лагере "Сосновый бор" ухудшилось самочувствие у 62 детей от 7 до 12 лет и у двух вожатых в возрасте 18 лет, 33 человека находится в больнице города Кушва, а 31 человек госпитализирован в Нижний Тагил.

Смотрите также

СК возбудил дело по факту отравления 64 человек в детском лагере в Свердловской области

В детском лагере на Урале отравились 64 человека

СК проводит проверку после отравления 33 детей в лагере отдыха в Свердловской области

"В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере города Кушва временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев поручил принять срочные меры по усилению контроля над организацией питания в местах отдыха детей", - говорится в сообщении.

Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров провел рабочее совещание с руководителями детских оздоровительных лагерей и организаций, которые кормят детей как в загородных местах отдыха, так и в лагерях дневного пребывания. "Ситуация, произошедшая накануне в соседнем муниципальном образовании, разобрана. Поставлены задачи по ужесточению контроля за всей ввозимой на пищеблоки продукцией, санитарным состоянием мест приготовления и потребления пищи, качеством производимых блюд", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что региональное СУ СК России и прокуратура Кушвы начали проверки по факту инцидента. Прокуратура также привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока.

Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин ранее сообщил ТАСС, что работа детского лагеря приостановлена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню из сибирского кедра
2
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
3
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
4
СК попросит суд арестовать ударившего ножом 11-летнюю школьницу в Москве
5
Путин: перед кабмином сформулирована задача значительного повышения доходов пенсионеров
6
"Известия": Минобороны предлагает на несколько дней сократить срок службы
7
Гендиректор "Мосигры": в других странах бизнес строить не легче, там просто по-другому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости