Врио главы Нижнего Тагила потребовал усилить контроль питания детей после ЧП в лагере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила, первый замглавы администрации города Владислав Пинаев потребовал усилить контроль над организацией питания в местах отдыха детей после отравления в оздоровительном лагере "Сосновый бор" в городе Кушва Свердловской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

По последним данным, в лагере "Сосновый бор" ухудшилось самочувствие у 62 детей от 7 до 12 лет и у двух вожатых в возрасте 18 лет, 33 человека находится в больнице города Кушва, а 31 человек госпитализирован в Нижний Тагил.

"В связи с отравлением детей в оздоровительном лагере города Кушва временно исполняющий полномочия главы города, первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев поручил принять срочные меры по усилению контроля над организацией питания в местах отдыха детей", - говорится в сообщении.

Замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров провел рабочее совещание с руководителями детских оздоровительных лагерей и организаций, которые кормят детей как в загородных местах отдыха, так и в лагерях дневного пребывания. "Ситуация, произошедшая накануне в соседнем муниципальном образовании, разобрана. Поставлены задачи по ужесточению контроля за всей ввозимой на пищеблоки продукцией, санитарным состоянием мест приготовления и потребления пищи, качеством производимых блюд", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что региональное СУ СК России и прокуратура Кушвы начали проверки по факту инцидента. Прокуратура также привлекала к проверке специалистов Роспотребнадзора для отбора в лагере проб продуктов питания, смывов с поверхностей помещения пищеблока.

Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин ранее сообщил ТАСС, что работа детского лагеря приостановлена.