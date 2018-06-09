Новый замглавы ЯНАО займется инвестпроектами, ГЧП и системной работой с бизнесом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил своим заместителем по вопросам экономики Александра Калинина, который последние два года возглавлял Агентство инфраструктурного и промышленного развития региона. Одной из основных задач на новом посту Калинин назвал реализацию крупных инвестиционных проектов.

"Одна из ключевых задач, поставленная передо мной руководителем региона, реализация уже начатых масштабных инвестпроектов, в том числе, развитие государственно- частного партнерства (ГЧП). Другое важнейшее направление - системная работа с предпринимателями, направленная на укрепление и поддержку малого и среднего бизнеса", - сказал ТАСС Калинин.

Калинин родился в 1983 году в Свердловске. Имеет опыт работы в Федеральном центре проектного финансирования, участвовал в создании Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. С февраля этого года являлся официальным представителем Внешнэкономбанка в ЯНАО.

29 мая президент России Владимир Путин назначил 30-летнего заместителя губернатора ЯНАО Артюхова врио главы региона после перехода Дмитрия Кобылкина, который возглавлял региона с 2010 года, в Минприроды РФ.

О правительстве региона

По данным пресс-службы главы ЯНАО, Артюхов утвердил состав правительства округа, назначение Калинина стало единственным изменением.

В качестве вице-губернатора в новый состав правительства вошла Ирина Соколова, первым заместителем руководителя региона назначен Алексей Ситников. Должности заместителей губернатора получили Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Александр Калинин, Сергей Карасев (заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента государственного жилищного надзора ЯНАО), Александр Мажаров (заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО), Альбина Свинцова (заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО), Наталия Фиголь (заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата губернатора ЯНАО).