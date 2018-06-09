Группе мошенников на Урале дали до 4,5 лет за незаконный вывод из бизнеса 1 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Члены организованной группы в Свердловской области приговорены к реальным и условным срокам лишения свободы за вывод 1 млрд рублей из бизнеса с последующим обналичиванием. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе областной прокуратуры.

"В Кировском районном суде Екатеринбурга вынесен приговор членам организованной группы за осуществление банковских операций в обход официальных банков. В результате своих преступных действий злоумышленники извлекли доход более 1 млрд рублей. Они выводили безналичные деньги из оборота предприятий и переводили их в наличные. Суд назначил им наказание от 3 лет до 4,5 лет лишения свободы, также некоторые получили условные сроки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что члены группировки были признаны виновными по статье "Незаконная банковская деятельность, осуществленная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Группа с января 2007 года по апрель 2011 года осуществляла незаконные банковские операции без получения лицензии. "Наравне с обналичиваем денег, участники организованной группы использовали для незаконного получения наличных денег ценные бумаги РФ - денежные чеки и простые векселя", - добавили в ведомстве.