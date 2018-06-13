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Сотрудники пищеблока стали источником инфекции в лагере "Сосновый бор" на Урале

Новости Урала
13 июня, 8:28 дата обновления: 13 июня, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Роспотребнадзор выявил также нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом. Всего в лагере отравились 65 человек

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© СУ СК по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области установили, что источником кишечной инфекции в оздоровительном лагере "Сосновый бор", где отравились 65 человек, стали сотрудники пищеблока. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Кушвинском городском округе Свердловской области отравились 65 человек, из них 63 ребенка и двое вожатых.

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"Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе эпидемиологического расследования были установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока: повар, мойщица посуды, а также факторы, повлиявшие на возникновение вспышки. Выявлены нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правил личной гигиены персоналом, фактическое меню не соответствовало примерному меню", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после устранения выявленных нарушений, проведения лабораторных исследований работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

8 июня дети и вожатые обратились к медикам со схожими симптомами: жалобы на боль в животе, рвота, недомогание. Их госпитализировали в больницы Нижнего Тагила и города Кушва. По факту ухудшения их состояния здоровья следственное управлению СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки. Деятельность лагеря временно приостановлена до выяснения причин произошедшего.

По данным главного врача больницы Кушвы, детям, которые находились в данной больнице, поставлен предварительный диагноз "ротовирусная инфекция", окончательный источник инфекции будет установлен не ранее 15 июня после получения результатов анализов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. "В медицинском учреждении Кушвы остался один ребенок из 33 доставленных, в Нижнем Тагиле - пять детей, остальные выписаны. Сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания в лагере", - добавили в ведомстве.

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