Разведчики отработали захват пленного с секретными документами на учениях на Урале

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Разведчики Центрального военного округа отработали захват пленного и секретных документов на учениях, которые проходят на межвидовом полигоне в Чебаркуле Челябинской области в рамках лагерного сбора. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"В ходе учений разведчики в штатной экипировке совершили марш-бросок на 15 километров по пересеченной местности и вышли в район предполагаемого размещения условного противника. Действуя малыми группами в условиях ограниченной видимости с использованием очков ночного видения "Квакер", разведчики проникли в тыл врага и выполнили задачу по бесшумному захвату пленного с секретными документами. Занятие проводилось с учетом опыта, полученного в ходе военной операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирийской Арабской Республики", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, военнослужащие оттачивали приемы маскировки в лесистой местности, а также отработали вопрос проведения разведывательной засады и организацию наблюдательных постов.

"Особое внимание на занятиях с разведчиками уделялось тренировке их зрительной памяти и созданию схем расположения различных военных объектов условного противника после проведения разведывательных мероприятий", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что лагерные сборы разведчиков будут проходить до 4 июля. В общей сложности в них участвуют более 1,5 тысячи военнослужащих Поволжья, Урала и Сибири.