Интернет-кабинет здорового ребенка запустили на Урале, чтобы избежать очередей к педиатрам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Интернет-кабинет здорового ребенка, где родители могут получить консультации по вопросам развития малышей, не приходя в поликлинику, впервые запустили в Свердловской области. Об этом сообщила ТАСС заместитель начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Лариса Рожкова.

"Мы стартовали сейчас с таким проектом, который в области является пока единственным. Многие жалуются, что врач в поликлинике недостаточно уделяет внимания здоровью ребенка, молодежь не хочет много времени проводить в поликлинике, им хочется уйти оттуда побыстрее. Интернет-кабинет решает эту проблему. Там родители смогут получить ответы квалифицированных специалистов на вопросы", - сказала она.

По ее словам, сегодня родители ищут ответы на вопросы чаще всего в интернете, где не всегда размещена достоверная информация. Проект поможет исправить ситуацию.

Как добавила заместитель главного врача по общим вопросам городского центра медицинской профилактики Анна Куликова, сейчас портал содержит более 130 статей, посвященных развитию ребенка до трех лет. "Но основной акцент, конечно, сделан на детях до одного года. <…> В будущем портал будет пополняться новыми материалами, планируем добавлять статьи по развитию ребенка уже дошкольного возраста", - отметила она.