Военные аэродромы на Урале и в Сибири оборудуют комнатами психологической разгрузки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Аэродромы в Перми, Челябинске и Канске (Красноярский край) до конца года оборудуют комнатами психологической разгрузки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Комнаты психологический разгрузки, которые предназначены для проведения групповых и индивидуальных сеансов, оборудуют на аэродромах в Перми, Челябинске и Канске. В комнатах создадут оптимальные условия для эффективного оперативного снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психологических и психокоррекционных мероприятий. Для обеспечения повышенного уровня комфортности в комнатах будет создан специальный интерьер: керамические композиции, растения, аквариумы, фотообои, однотонные занавеси, напольные ковры, мягкие кресла и диваны", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, комнаты сделают до конца года, их оборудуют специальными техническими средствами для релаксационного воздействия. "Комнаты психологической разгрузки позволят летному составу поддерживать оптимальное психическое состояние, необходимое для успешного выполнения учебных и боевых задач", - отметили в округе.

На аэродромах в Перми, Канске и Челябинске базируются сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24.