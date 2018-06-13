Вторую очередь "Титановой долины", где расположится авиакластер, могут ввести в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Площадка "Уктус", где расположится авиакластер, до конца июля может получить статус второй очереди особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор ОЭЗ Артемий Кызласов.

"Я надеюсь, что площадка "Уктус" получит статус второй очереди ОЭЗ "Титановая долина" в июле", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что вторая очередь ОЭЗ "Титановая долина" (площадка "Уктус") создается на базе аэропорта Уктус (Екатеринбург) и на прилегающих территориях. Предусматривается создание мощностей для локализации производства самолета L-410. Инициаторами проекта по производству в Свердловской области этих воздушных судов стали Минпромторг РФ и АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Общая площадь будущей ОЭЗ почти 100 га.

В 2016-2017 годах на выкуп земель из частной собственности региональное правительство выделило 202,44 млн рублей.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Приоритетные отрасли "Титановой долины" - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов.