Первый резидент ОЭЗ "Титановая долина" запустил производство имплантов из титана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Зибус" - производитель медицинских компонентов из титана, запустила производство в особой экономической зоне "Титановая долина" (ОЭЗ, Свердловская область). Об этом в среду сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дорнбуш.

"С радостью сообщаю вам, что цех "Зибус" наконец-то введен в эксплуатацию, и мы начинаем промышленное производство", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что резидент в начале января 2018 года приступил к монтажу производственной линии, тогда на площадку было завезено японское оборудование Tsugami. Компания будет заниматься производством титановых имплантов и инструмента для нейрохирургических операций, в III-IV квартале 2018 года в компании планируют начать выпуск и реализацию первых медицинских изделий.

По данным ОЭЗ, "Зибус" получил статус резидента в июле 2016 года, объем инвестиций - 120,6 млн рублей. Благодаря запуску производства будет создано 20 рабочих мест. В компании отмечают, что предприятию потребуются высококвалифицированные кадры - операторы металлообрабатывающих станков, специалисты ОТК, конструкторы и технологи. К 2020 году "Зибус" намерен обеспечивать пятую часть потребности российского рынка.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в России. Приоритетные отрасли "Титановой долины" - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у уральской ОЭЗ 13 резидентов.