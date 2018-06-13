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Первый резидент ОЭЗ "Титановая долина" запустил производство имплантов из титана

Новости Урала
13 июня, 13:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июня. /ТАСС

Компания также будет заниматься производством инструмента для нейрохирургических операций

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Компания "Зибус" - производитель медицинских компонентов из титана, запустила производство в особой экономической зоне "Титановая долина" (ОЭЗ, Свердловская область). Об этом в среду сообщил исполнительный директор предприятия Евгений Дорнбуш.

"С радостью сообщаю вам, что цех "Зибус" наконец-то введен в эксплуатацию, и мы начинаем промышленное производство", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что резидент в начале января 2018 года приступил к монтажу производственной линии, тогда на площадку было завезено японское оборудование Tsugami. Компания будет заниматься производством титановых имплантов и инструмента для нейрохирургических операций, в III-IV квартале 2018 года в компании планируют начать выпуск и реализацию первых медицинских изделий.

По данным ОЭЗ, "Зибус" получил статус резидента в июле 2016 года, объем инвестиций - 120,6 млн рублей. Благодаря запуску производства будет создано 20 рабочих мест. В компании отмечают, что предприятию потребуются высококвалифицированные кадры - операторы металлообрабатывающих станков, специалисты ОТК, конструкторы и технологи. К 2020 году "Зибус" намерен обеспечивать пятую часть потребности российского рынка.

ОЭЗ "Титановая долина" - одна из десяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в России. Приоритетные отрасли "Титановой долины" - производство изделий из титана, производство компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиаотрасли, производство медицинских изделий, стройматериалов. В настоящее время у уральской ОЭЗ 13 резидентов.

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