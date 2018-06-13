Суд продлил арест обвиняемого во взятке главы курганского УФНС до 14 августа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Курганский городской суд в среду продлил на два месяца арест главы управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в растрате и получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Мера пресечения в виде ареста продлена на два месяца, до 14 августа", - сказали в суде.

Рыжук был задержан 22 февраля, а спустя два дня Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в феврале прошлого года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник, по данным следствия, с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года совершил на служебном автомобиле 294 частные поездки в Тюмень к своей семье, причинив ущерб бюджету области на 320 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на сайте УФНС по Курганской области, Рыжук является уроженцем Тюменской области, работает в налоговой системе с 2009 года. Начальником УФНС был назначен в декабре 2014 года.