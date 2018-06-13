Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд продлил арест обвиняемого во взятке главы курганского УФНС до 14 августа

Новости Урала
13 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Владимира Рыжука обвиняют в получении 500 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Курганский городской суд в среду продлил на два месяца арест главы управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в растрате и получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Мера пресечения в виде ареста продлена на два месяца, до 14 августа", - сказали в суде.

Рыжук был задержан 22 февраля, а спустя два дня Курганский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в феврале прошлого года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник, по данным следствия, с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года совершил на служебном автомобиле 294 частные поездки в Тюмень к своей семье, причинив ущерб бюджету области на 320 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на сайте УФНС по Курганской области, Рыжук является уроженцем Тюменской области, работает в налоговой системе с 2009 года. Начальником УФНС был назначен в декабре 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: США показали безрассудство, обвинив россиян в поставках авиатоплива в Сирию
2
В Симферополе и Севастополе частично отключили электроэнергию
3
Адвоката не допускают на обыск в дом главы Серпуховского района
4
Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине в €1 млрд
5
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
6
Роскачество представило результаты исследования российского рынка пива
7
Путин утвердил состав администрации президента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости