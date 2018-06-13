Врио губернатора Тюменской области назначил своего заместителя и главу аппарата

ТЮМЕНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор провел организационные и структурные изменения в региональном правительстве, назначив своего заместителя, руководителя аппарата губернатора и его заместителя, сообщили в среду пресс-службе главы региона.

Президент России Владимир Путин 29 мая назначил 44-летнего Александра Моора врио губернатора Тюменской области вместо возглавившего Минстрой РФ Владимира Якушева. С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени.

"В связи с переходом на новую работу Татьяны Костаревой, занимавшей пост заместителя губернатора и руководителя аппарата главы региона, с сегодняшнего дня на должность замгубернатора назначена Елена Еремеева, под ее руководством остается и главное правовое управление, которое она возглавляла ранее. Дополнительно на нее возлагается координация и контроль за деятельностью управления записи актов гражданского состояния, управления по делам архивов, управления государственных закупок, комитета по контролю в сфере закупок Тюменской области", - говорится в сообщении.

Она также будет курировать работу Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе.

В пресс-службе добавили, что руководителем аппарата губернатора Тюменской области назначен Артем Дяченко.

"Он прошел трудовой путь от специалиста до начальника управления экспертно-аналитической работы, входит в состав резерва управленческих кадров. Заместителем руководителя аппарата губернатора утвержден Алексей Стеценко, ранее возглавлявший управление организационно-контрольной работы. Кроме того, Елена Еремеева и Артем Дяченко включены в состав правительства и президиума правительства области", - уточнили в пресс-службе.