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Трое из семи пострадавших в крупном ДТП в Тюменской области остаются в больнице

Новости Урала
13 июня, 17:02 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 13, июня. /ТАСС

В ночь на 10 июня в регионе столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей

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ТЮМЕНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Трое из семи пострадавших в ночь на 10 июня в результате столкновения грузовика и шести легковых автомобилей в Тюменской области остаются в больнице. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в регионе в ночь на 10 июня, в результате аварии возник пожар, который ликвидировали спасатели. Всего в больницу Тобольска было госпитализировано семь человек.

"В настоящий момент в областной больнице № 3 города Тобольска остаются трое взрослых. Женщине с переломом бедра проведена операция, ее состояние стабильно - впереди процесс восстановления. Еще двое находятся в удовлетворительном состоянии - их планируют выписывать после стандартного курса лечения через несколько дней. Еще трое пациентов, включая двоих детей, выписаны для дальнейшего амбулаторного наблюдения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что седьмая пострадавшая - беременная женщина - была доставлена вертолетом санавиации в областную больницу № 2 в Тюмень. "У нее переломы костей черепа и лицевого скелета. Сегодня состояние больной оценивается как удовлетворительное, жизни женщины и ее еще не рожденного ребенка ничего не угрожает", - добавили в пресс-службе.

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