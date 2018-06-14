Челябинский детский омбудсмен организует реабилитацию подростка, пострадавшего в Турции

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина организует реабилитацию подростка из Челябинска, который чуть не утонул на курорте в Турции, когда тот вернется в Россию. Об этом сообщили ТАСС в аппарате детского омбудсмена.

Ранее сообщалось, что 16-летний юноша поехал отдыхать в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой. В первый день отдыха он познакомился со своими сверстниками, вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. После этого его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания.

"Когда врачи разрешат парню вернуться домой и выставят окончательный счет, уполномоченный [Буторина] будет решать вопрос о возможных вариантах материальной помощи. Пока расходы покрывает действующая страховка. После возвращения семьи в Россию уполномоченный организует необходимую реабилитацию", - сказал собеседник агентства.

В аппарате добавили, что сейчас Буторина консультирует по телефону мать подростка, которая прилетела в Анталью и находится в госпитале рядом с сыном.