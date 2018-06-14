Всех пострадавших от кишечной инфекции в детском лагере на Урале выписали из больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате инцидента в оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Свердловской области, где кишечной инфекцией заболели 65 человек, выписаны из больницы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"Всех уже выписали из больниц", - сказал собеседник агентства.

Дети и вожатые из оздоровительного лагеря "Сосновый бор" 8 июня обратились к медикам с жалобами на боль в животе, рвоту и недомоганию, их доставили в больницы Нижнего Тагила и Кушвы. Прокуратура и следствие начали проверки по факту происшествия, деятельность лагеря временно приостанавливалась до выяснения причин произошедшего. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что источником кишечной инфекции стали сотрудники пищеблока. В ведомстве добавили, что работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления Роспотребнадзора после устранения выявленных нарушений и проведения лабораторных исследований.