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Всех пострадавших от кишечной инфекции в детском лагере на Урале выписали из больниц

Новости Урала
14 июня, 10:03 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Всего в оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Свердловской области отравились 65 человек

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© СУ СК РФ по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате инцидента в оздоровительном лагере "Сосновый бор" в Свердловской области, где кишечной инфекцией заболели 65 человек, выписаны из больницы. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

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"Всех уже выписали из больниц", - сказал собеседник агентства.

Дети и вожатые из оздоровительного лагеря "Сосновый бор" 8 июня обратились к медикам с жалобами на боль в животе, рвоту и недомоганию, их доставили в больницы Нижнего Тагила и Кушвы. Прокуратура и следствие начали проверки по факту происшествия, деятельность лагеря временно приостанавливалась до выяснения причин произошедшего. Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что источником кишечной инфекции стали сотрудники пищеблока. В ведомстве добавили, что работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления Роспотребнадзора после устранения выявленных нарушений и проведения лабораторных исследований.

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