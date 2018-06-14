Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 63.12
€ 74.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Летняя школа Тюменского госуниверситета соберет ведущих философов из РФ, Австрии и США

Новости Урала
14 июня, 10:31 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 14, июня. /ТАСС

Сообщается, что ее участники планируют "обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЮМЕНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) проведет летнюю научно-исследовательскую школу, посвященную философии, которая объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, США и других стран. Об этом сообщил в четверг ТАСС замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Алексей Павловский.

"Летняя школа "Иллюминации" - необычный для российских условий проект: философы со всего мира собираются для того, чтобы обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег. То, что подобное мероприятие проходит именно в Тюменском госуниверситете, показывает, что наш вуз постепенно формирует устойчивые связи с мировым научным сообществом, начинает представлять для него интерес, и, соответственно, вовлекается в его деятельность", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ТюмГУ добавили, что летняя школа пройдет с 23 по 29 июля на базе отдыха в Тюменской области. "Экспертами станут сотрудник факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп, доцент департамента философии Венского университета Дилан Тригг, профессор философии Американского университета Бейрута Рэй Брассье, старший исследователь в Институте философии РАН Андрей Родин, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков и многие другие. Центральной темой станут развивающиеся в последние годы направления философской мысли", - уточнили в вузе.

По словам организаторов, основная цель школы - развитие международного сотрудничества и обмен опытом. "Программа разделена на три трека, участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и других критериев. Единственным обязательным условием является свободное владение английским языком", - пояснили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тюменская область
Страны
США Россия Австрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Нафтогазе" заявили, что Киев не пытается сохранить транзит российского газа любой ценой
2
Умер Станислав Говорухин
3
Пресс-секретарь Говорухина опровергла информацию о его смерти
4
Биография Станислава Говорухина
5
Рябков: Россия считает преждевременным начинать процесс всеобщего ядерного разоружения
6
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
7
Движение на улицах Москвы перекроют в связи с празднованием Ураза-байрам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости