Летняя школа Тюменского госуниверситета соберет ведущих философов из РФ, Австрии и США

ТЮМЕНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) проведет летнюю научно-исследовательскую школу, посвященную философии, которая объединит студентов и ведущих экспертов из России, Австрии, США и других стран. Об этом сообщил в четверг ТАСС замдиректора Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Алексей Павловский.

"Летняя школа "Иллюминации" - необычный для российских условий проект: философы со всего мира собираются для того, чтобы обсудить актуальные проблемы современного общества и способствовать распространению новых философских идей среди своих коллег. То, что подобное мероприятие проходит именно в Тюменском госуниверситете, показывает, что наш вуз постепенно формирует устойчивые связи с мировым научным сообществом, начинает представлять для него интерес, и, соответственно, вовлекается в его деятельность", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ТюмГУ добавили, что летняя школа пройдет с 23 по 29 июля на базе отдыха в Тюменской области. "Экспертами станут сотрудник факультета эстетики и политики Калифорнийского института искусств Эндрю Кальп, доцент департамента философии Венского университета Дилан Тригг, профессор философии Американского университета Бейрута Рэй Брассье, старший исследователь в Институте философии РАН Андрей Родин, доцент кафедры теоретической социологии и эпистемологии Института общественных наук РАНХиГС Денис Сивков и многие другие. Центральной темой станут развивающиеся в последние годы направления философской мысли", - уточнили в вузе.

По словам организаторов, основная цель школы - развитие международного сотрудничества и обмен опытом. "Программа разделена на три трека, участвовать в школе могут все желающие независимо от академического статуса, возраста и других критериев. Единственным обязательным условием является свободное владение английским языком", - пояснили в пресс-службе.