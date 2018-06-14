Более 300 человек примут участие в фестивале малых туристских городов в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Более 300 человек из регионов РФ примут участие в IV Фестивале малых туристских городов, который пройдет в конце июня в Тобольске (Тюменская область). В рамках деловой программы эксперты обсудят возможности развития туристического потенциала территорий, сообщили в четверг ТАСС в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

"С 22 по 24 июня в Тобольске пройдет крупное событие для региона - IV Фестиваль малых туристских городов, в котором примут участие более 300 человек, среди которых представители 13 малых городов России. На фестивале предусмотрена и деловая программа с участием федеральных экспертов, где, в частности, будут обсуждаться стратегии развития туристического потенциала провинции. Так, планируется участие председателя Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артема Демидова, а также независимого эксперта по разработке сценариев социально- экономического развития в проблемных зонах Оксаны Савоскул", - сказали в агентстве.

Фестиваль организован Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства культуры РФ. "Сердцем фестиваля малых городов станет АМПЕР fest, название которого сложилось из начальных букв фамилий самых известных тоболяков: композитора Александра Алябьева, химика Дмитрия Менделеева, художника Василия Перова, писателя Петра Ершова и архитектором Семена Ремезова. Каждой букве будет соответствовать своя тематическая площадка, которая перекликается с родом деятельности этих знаменитых людей", - уточнили в агентстве.

По данным организаторов, на музыкальной площадке "Алябьев" выступят танцоры, певцы и музыканты из малых городов, а научно-познавательная площадка "Менделеев" будет представлять собой четыре интерактивных шатра-молекулы, где пройдут более 20 научных шоу и 30 познавательных мастер-класса. "Арт-площадка "Перов" - это уличная картинная галерея, 120 картин и 60 творческих мастерских, арт- площадка "Ершов" удивит гостей фестиваля уличными спектаклями, а площадка "Ремезов" будет представлена открытием сквера", - добавили в агентстве.

Планируется, что в фестивале примут участие представители из Елабуги (Татарстан), Ельца (Липецкая область), Суздаля (Владимирская область), Углича (Ярославская область) и других городов. "В финале гостей ожидает церемония передачи символа фестиваля следующему принимающему городу, световое шоу и двухуровневый фейерверк", - отметили организаторы.