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Самые мощные бульдозеры Челябинского тракторного завода впервые отправлены в Казахстан

Новости Урала
14 июня, 14:01 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

На предприятии отметили, что благодаря особенностям конструкции трактор сможет работать "в условиях чрезмерной влажности"

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Партия из двух самых мощных бульдозеров модели ДЭТ-400 Челябинского тракторного завода (в составе группы УВЗ входит в госкорпорацию Ростех) впервые отгружена покупателям в Казахстан, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

"Впервые ... партия из двух бульдозеров ... модели ДЭТ-400 отгружена в Казахстан. Это самые мощные бульдозеры из тех, что выпускает завод", - сказал собеседник, отметив, что благодаря особенностям конструкции трактор сможет работать "в условиях чрезмерной влажности".

Информация о стоимости партии и дальнейших поставках не разглашается.

В пресс-службе добавили, что отправленные в Казахстан машины оснащены такими опциями как GPS, видеорегистрация по периметру, система контроля слепых зон, кондиционер, радиоприемник, дополнительные стеклоомыватели на лобовых стеклах.

По данным предприятия, бульдозер ДЭТ-400 имеет двигатель мощностью 370 лошадиных сил. Он способен разгоняться до 16 км/ч, в том числе при движении задним ходом.

Челябинский тракторный завод производит и продает бульдозеры, трубоукладчики, фронтальные погрузчики, а также запчасти и прочую высокотехнологичную машиностроительную продукцию.

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