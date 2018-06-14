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Завод театрального оборудования в Челябинске оштрафовали за загрязнение окружающей среды

Новости Урала
14 июня, 14:55 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 14, июня. /ТАСС

Прокурор внес руководителю предприятия представление о том, что нужно устранить нарушения

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Завод театрального оборудования в Челябинске оштрафован на 50 тыс. рублей за загрязнение атмосферы и отсутствие необходимых документов, сообщили в четверг в пресс-службе областной прокуратуры.

"Инвентаризация источников выбросов <...> предприятием (Завод театрального оборудования - прим. ТАСС) не проведена, проект нормативов предельно допустимых выбросов не разработан и не утвержден, разрешение на выбросы отсутствует. Фактически [завод] осуществлял <…> выбросы вредных веществ. <...> По результатам рассмотрения административных материалов Министерством экологии Челябинской области на предприятие наложены штрафы на общую сумму 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор внес руководителю завода представление о том, что нужно устранить выявленные нарушения.

Комментарием руководства завода ТАСС не располагает.

По данным открытых источников, Завод театрального оборудования существует с начала 2000-х годов. Компания выпускает более 150 различных изделий, в том числе театральные кресла, механику сцены, акустические системы, мебель для учебных заведений, залов ожидания и приемных, архивные и складские стеллажи, балетные станки и гимнастические помосты. В числе клиентов предприятия более 200 организаций на территории России и Казахстана.

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