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Военные РФ и Казахстана в Екатеринбурге обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе

Новости Урала
15 июня, 12:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

Стороны уделили особое внимание взаимодействию при ведении боевого дежурства, проведению совместных радиотренировок

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин (слева) и руководитель военной делегации Казахстана полковник Фазылолла Баденов

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин (слева) и руководитель военной делегации Казахстана полковник Фазылолла Баденов

© Пресс-служба Центрального военного округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Военная делегация из Казахстана прибыла в Екатеринбург для обмена опытом с Центральным военным округом, а также для обсуждения ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Делегация офицеров Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана прибыла с однодневным визитом в Екатеринбург, в ходе которого состоялась рабочая встреча с командующим войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным. Стороны обсудили меры по укреплению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на ближайшие два года", - сказали в пресс-службе.

Особое внимание во время переговоров уделили взаимодействию при ведении боевого дежурства, проведению совместных радиотренировок, специфике подготовки российских специалистов тыла и вооружения, а также затронули перспективные вопросы совместной подготовки военной полиции двух стран.

"Сегодня мы должны как никогда консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма. Поэтому будем и дальше развивать наши отношения, углублять наше взаимодействие и координацию. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами наших стран", - цитирует пресс-служба Лапина.

Также военная делегация Казахстана посетила региональный центр управления штаба Центрального военного округа, где познакомилась с его структурой и порядком работы дежурных смен.

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