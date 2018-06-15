Военные РФ и Казахстана в Екатеринбурге обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Военная делегация из Казахстана прибыла в Екатеринбург для обмена опытом с Центральным военным округом, а также для обсуждения ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе округа.

"Делегация офицеров Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана прибыла с однодневным визитом в Екатеринбург, в ходе которого состоялась рабочая встреча с командующим войсками Центрального военного округа генерал-лейтенантом Александром Лапиным. Стороны обсудили меры по укреплению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, а также совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на ближайшие два года", - сказали в пресс-службе.

Особое внимание во время переговоров уделили взаимодействию при ведении боевого дежурства, проведению совместных радиотренировок, специфике подготовки российских специалистов тыла и вооружения, а также затронули перспективные вопросы совместной подготовки военной полиции двух стран.

"Сегодня мы должны как никогда консолидировано противостоять вызовам и угрозам, особенно со стороны международного терроризма. Поэтому будем и дальше развивать наши отношения, углублять наше взаимодействие и координацию. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в сфере безопасности и будет способствовать укреплению дружественных отношений между вооруженными силами наших стран", - цитирует пресс-служба Лапина.

Также военная делегация Казахстана посетила региональный центр управления штаба Центрального военного округа, где познакомилась с его структурой и порядком работы дежурных смен.