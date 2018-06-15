Более 30 компаний из КНР примут участие в Российско-китайском деловом форуме в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Более 30 компаний из КНР примут участие в Российско-китайском деловом форуме, который пройдет с 11 по 12 июля на площадке Тюменского технопарка. Об этом в пятницу сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

"С 11 по 12 июля этого года в Тюменском технопарке состоится Российско-китайский деловой форум, он является региональным продолжением V Российско-китайского ЭКСПО, который в этом году проводится в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. От Китая ожидается участие представителей посольства КНР в Москве и Китайской палаты международной торговли, а также более 30 китайских компаний из разных отраслей промышленности", - говорится в сообщении.

Форум организован правительством Тюменской области совместно с региональным центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой Тюменской области при содействии Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли, а также посольством КНР в РФ.

"Основные темы форума - расширение взаимной торговли, инвестиционное сотрудничество, образование и научное межвузовское партнерство. С российской стороны в форуме примут участие представители органов исполнительной власти Тюменской области, вузов и представители бизнеса. Состоится обсуждение актуальных вопросов сотрудничества Тюменской области и регионов Китая, переговоры с китайскими партнерами, посещение предприятий Тюменской области для осмотра производства и проведения индивидуальных переговоров", - уточнили в департаменте.

Впервые Екатеринбург принимал Российско-китайское ЭКСПО в 2016 году. В 2018 году выставка пройдет параллельно с Международной промышленной выставкой "Иннопром". Среди основных задач ЭКСПО: демонстрация новейших производственно- технических разработок российских и китайских компаний, содействие расширению и диверсификации российско-китайского сотрудничества, презентация актуальных российско-китайских проектов.