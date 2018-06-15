Бишкек и Челябинск стали городами-побратимами

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Соглашение об установлении побратимских отношений между столицей Киргизии городом Бишкеком и Челябинском подписали глава города Челябинска Евгений Тефтелев и вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий на проходящей в Челябинске Седьмой российско-киргизской межрегиональной конференции, передает корреспондент ТАСС.

"Это соглашение дает новый импульс в наших отношениях. <…> Это возможность проводить круглые столы; обмениваться мнениями; посмотреть, как у них законы реализуются; что у них в ЖКХ есть из того, что можно перенять; посмотреть их опыт озеленения в преддверии проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске", - сказал журналистам Тефтелев, отвечая на вопросы ТАСС.

Челябинск - крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население - 1,192 млн человек. Столица Киргизии Бишкек - административно-политический, экономический, научно- образовательный, историко-культурный центр республики.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС.

Седьмая российско-киргизская межрегиональная конференция проходит 15 июня в Челябинске. Ее тема - роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики. Организаторами конференции выступают министерство экономического развития РФ и министерство экономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс.