Центр по модели "Сириуса" на Урале продолжит практику подписания контрактов с выпускниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уральский образовательный центр "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса", сохранит практику подписания отложенных трудовых контрактов между воспитанниками центра и партнерами. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова.

"Сейчас у нас отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, но впереди у нас в августе большая проектная смена "Промышленные вызовы Урала", где у нас очень много промышленных партнеров. Безусловно, следующие отложенные трудовые контракты с предприятиями и корпорациями будут отличаться от IT-компаний по содержанию, возможно, но мы готовы к этим изменениям, и мы будем также эту практику продолжать", - сказала Короткова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Пилотная смена центра "Золотое сечение" прошла в августе 2017 года, вторая смена завершилась в апреле 2018 года. По ее итогам впервые между выпускниками и IT-компаниями были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов по направлениям "Блокчейн", "Большие данные" и "Мультимедийные технологии".

"У нас существует неудовлетворенный спрос со стороны IT-компаний на кадры. Дело в том, что рынок кадров в IT-отрасли принял глобальный характер, и идет постоянный отток ребят, поэтому мы должны создать такие условия, когда, во-первых, таких ребят появлялось бы больше, а во-вторых, те кадры, которые появлялись, они бы оставались и работали с нашими местными предприятиями", - добавил руководитель направления IT-проектов фонда Алексей Безель.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.