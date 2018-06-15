Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр по модели "Сириуса" на Урале продолжит практику подписания контрактов с выпускниками

Новости Урала
15 июня, 15:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

По итогам второй смены в апреле 2018 года впервые между выпускниками "Золотого сечения" и IT-компаниями были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Уральский образовательный центр "Золотое сечение", который создан в Свердловской области по модели сочинского "Сириуса", сохранит практику подписания отложенных трудовых контрактов между воспитанниками центра и партнерами. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи "Уральский образовательный центр "Золотое сечение" Елена Короткова.

"Сейчас у нас отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, но впереди у нас в августе большая проектная смена "Промышленные вызовы Урала", где у нас очень много промышленных партнеров. Безусловно, следующие отложенные трудовые контракты с предприятиями и корпорациями будут отличаться от IT-компаний по содержанию, возможно, но мы готовы к этим изменениям, и мы будем также эту практику продолжать", - сказала Короткова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Пилотная смена центра "Золотое сечение" прошла в августе 2017 года, вторая смена завершилась в апреле 2018 года. По ее итогам впервые между выпускниками и IT-компаниями были подписаны 10 отложенных трудовых контрактов по направлениям "Блокчейн", "Большие данные" и "Мультимедийные технологии".

"У нас существует неудовлетворенный спрос со стороны IT-компаний на кадры. Дело в том, что рынок кадров в IT-отрасли принял глобальный характер, и идет постоянный отток ребят, поэтому мы должны создать такие условия, когда, во-первых, таких ребят появлялось бы больше, а во-вторых, те кадры, которые появлялись, они бы оставались и работали с нашими местными предприятиями", - добавил руководитель направления IT-проектов фонда Алексей Безель.

Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с центром "Сириус" создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Свердловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
2
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
3
Президент Чехии Милош Земан публично сжег на костре красные трусы
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье
7
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости