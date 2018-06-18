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ВСМПО-Ависма и Boeing в сентябре запустят производство комплектующих в "Титановой долине"

Новости Урала
18 июня, 11:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

От работы этого производства будет зависеть вся технологическая цепочка Boeing, заявил гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Свердловской области компания Ural Boeing Manufacturing (UBM, совместное предприятие ВСМПО-Ависма и Boeing) в сентябре этого года запустит производство комплектующих для самолетов. Об этом ТАСС сообщил в понедельник гендиректор ОЭЗ Артемий Кызласов.

"Завод открывается в сентябре. От работы этого производства зависит вся технологическая цепочка Boeing", - сказал он.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, на предприятии UBM будут производиться черновая и чистовая механическая обработка титановых штамповок, элементы фюзеляжа планера самолета, элементов конструкций крыла и пилонов, деталей шасси для всех моделей гражданских самолетных программ Boeing: 737, 777 и 787 Dreamliner и новой модели 777Х. Общий объем инвестиций в проект составит 5,5 млрд рублей, благодаря его реализации будет создано 230 рабочих мест.

"Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России. Ее приоритетные отрасли: производство изделий из титана, компонентов и оборудования для металлургии, нефтегазового машиностроения, космической и авиационной отраслей, производство медицинских изделий.

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