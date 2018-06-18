На Ямале горят леса на площади более 80 га

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Одиннадцать природных пожаров на общей площади более 80 га зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в понедельник сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Согласно опубликованным данным, горят леса на территории Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов. Причиной возгораний являются грозы. В тушении задействованы более 100 специалистов.

В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. Основная причина возгораний - грозы. На территории региона тогда выгорело более 170 тыс. гектаров.