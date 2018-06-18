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Бывший замглавы уральского города получил девять лет колонии за взятку квартирой

Новости Урала
18 июня, 11:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

Сообщается, что бывший заместитель главы Арамильского городского округа Александр Мельников курировал вопросы приема заявлений о выдаче разрешений на строительство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Арамильского городского округа Александр Мельников получил девять лет колонии строго режима за взятку квартирой. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

Следствие установило, что 12 мая 2017 года Мельников получил взятку в виде документов об оплате квартиры площадью 52 кв. метра в строящемся доме по улице Текстильщиков в городе Арамиль стоимостью 2,3 млн рублей. "Взятка предназначалась чиновнику в связи с тем, что он курировал вопросы приема заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и достоверно знал, что без согласования с органом администрации строительство нового дома невозможно. Мельников способствовал получению застройщиком разрешения на строительство жилого дома, за что и получил фактическую возможность оформления в собственность одной из квартир в указанном жилом доме", - отметили в ведомстве.

Мельников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, - получение взятки должностным лицом в виде предоставления имущественных прав за незаконные действия, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере. "Приговором суда ему назначено 9 лет колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы взятки (4,7 млн рублей), а также он лишен права занимать должности в органах власти и органах местного самоуправления сроком на 9 лет", - сказано в сообщении.

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