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Пострадавший в Турции подросток из Челябинска вернулся домой

Новости Урала
18 июня, 12:24 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 18, июня. /ТАСС

16-летнего юношу обнаружили на курорте в бассейне без сознания

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Подросток из Челябинска, который едва не утонул на курорте в Турции, вернулся домой, сообщила на странице в социальной сети его мама Евгения Лешина.

Ранее сообщалось, что 16-летний юноша поехал отдыхать в Турцию вместе с бабушкой и дедушкой. В первый день отдыха он познакомился со своими сверстниками, вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. После этого его обнаружили в бассейне без сознания, ребенок не дышал.

"Я привезла его домой и готова к следующему шагу. <...> Моему сыну нужна реабилитация", - написала Лешина в соцсети.

Она отметила, что пока не готова ответить, где ее сын будет проходить обследование, как, у каких специалистов, какой объем помощи необходим.

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