Су-24 нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику в ходе учений на Урале

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 Центрального военного округа нанесли ракетно-бомбовый удар по условному противнику в Курганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"Летчики авиабазы Шагол отработали нанесение высокоточного удара бомбами КАБ-500 по мишеням, имитирующим укрепленный командный пункт и скопление техники условного противника. Экипажи Су-24 также провели боевые пуски неуправляемых ракет "воздух-поверхность" по наземным мишеням", - отметили в пресс-службе.

В ходе учений летчики выполнили сложный пилотаж на высотах от 50 до 3 тыс. метров, заход на посадку по "афганскому варианту". "То есть летчики Су-24 сажали самолеты по крутой глиссаде, когда резкое снижение с высоты три километра начинается всего за 15 км от аэродрома. Скорость в этот момент в четыре-пять раз выше, чем при стандартных посадках", - уточнили в пресс-службе.

Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей.