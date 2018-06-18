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Прокуратура проверит авиакомпанию "Конверс-авиа" после инцидента с вертолетом в Югре

Новости Урала
18 июня, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По предварительной информации, 15 июня вертолет МИ-8Т получил повреждения, в результате инцидента пострадавших нет

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в отношении авиакомпании "Конверс-авиа" в связи получением повреждений вертолетом Ми-8Т на посадочной площадке в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ММТП.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в отношении АО "Авиакомпания Конверс-авиа" в связи с авиационным инцидентом", - сообщили в ММТП.

По предварительной информации, 15 июня в 10:25 на посадочной площадке "Пойковский" Нефте-Юганского района Ханты-Мансийского автономного округа вертолет МИ-8Т, принадлежащий авиакомпании "Конверс-авиа", получил повреждения. На борту находились 3 члена экипажа и 17 пассажиров, в результате инцидента пострадавших нет. Проведение проверки поручено Тверскому межрайонному транспортному прокурору.

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