Порядок рассмотрения дела куратора "групп смерти" на Урале изменили с особого на общий

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Еткульский районный суд Челябинской области в понедельник провел первое заседание по повторному рассмотрению дела куратора так называемых "групп смерти" в социальных сетях Ильи Сидорова, которого в 2017 году этапировали в регион из Москвы. По итогам заседания порядок рассмотрения изменили с особого на общий, сообщил ТАСС помощник председателя суда Ильдус Ишмухаметов.

Ранее сообщалось, что Еткульский районный суд Челябинской области нашел недостатки в обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Сидорова, обвиняемого по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства", части 1 статьи 163 УК РФ "Вымогательство", и постановил вернуть дело в прокуратуру. Отмечалось, что решение принято, так как суд нашел противоречия между описанием преступных действий и их квалификацией. Челябинский областной суд отменил это решение и вернул дело для рассмотрения в ином составе.

"Еткульским районным судом в открытом судебном заседании в особом порядке рассматривалось уголовное дело в отношении Сидорова. В судебном заседании подсудимый и его защитник считали необходимым рассмотреть дело в общем порядке. Подсудимый при этом пояснил, что вину в инкриминируемых ему преступлениях признает частично, более полные пояснения намеревается огласить только при общем порядке проведения судебного разбирательства. Выслушав мнение, суд посчитал необходимым прекратить особый порядок судебного разбирательства по данному уголовному делу и назначить рассмотрение его в общем порядке", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, житель Москвы начал переписку в соцсетях с девочкой из Челябинской области и давал ей последовательные задания, готовя к самоубийству. Затем, когда та отказалась совершить суицид, он стал угрожать ей расправой. В мае 2017 года девочку доставили из школы в больницу с отравлением.

Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением представляет собой упрощенную процедуру, при которой рассмотрение уголовного дела проводится без исследования и оценки доказательств, собранных по делу.