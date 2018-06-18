Власти Тюменской области, Югры и Ямала продлили договор по реализации проектов до 2025 г.

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Врио главы Тюменской области Александр Моор, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова в понедельник продлили договор о сотрудничестве в том числе при реализации крупных инфраструктурных проектов до 2025 года, сообщили в пресс-службе главы Тюменской области.

"Впервые договор между органами власти этих регионов был подписан в 2004 году, в дальнейшем он пролонгировался в 2008 и 2013 годах, сегодня в Тюмени Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов и Александр Моор до 2025 года продлили договор между органами власти трех регионов. Особое внимание уделено созданию условий для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках договора с 2005 года реализуется программа "Сотрудничество", за этот период осуществлено более 170 крупных проектов по различным направлениям. "Ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог между регионами, субсидируются пассажирские перевозки, выполняемые авиационными видами транспорта по маршрутам, соединяющим Тюмень с северными городами и водным транспортом, осуществляется социальная поддержка", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил Моор, документ стал основой для сохранения устойчивого социально-экономического развития трех регионов. "Нас связывает общая история, трудовые победы и достижения, для всех нас одинаково важна память об эпохе покорения тюменского Севера, создании топливно- энергетического комплекса, которым и сегодня гордится вся страна. У нас много совместных проектов в самых разных сферах, их реализация обязательно будет продолжена", - приводит пресс-служба слова Моора.

Комарова добавила, что в рамках программы "Сотрудничество" в этом году будет введен в эксплуатацию речной порт в югорском поселке Березово, также завершится реконструкция автомобильной дороги Сургут - Лянтор. "И очень мощный проект, который реализуется через программу, - центральная окружная Нижневартовская больница. <...> Если говорить о 2018 годе, то помимо уже упомянутых мной направлений не могу не отметить обеспечение жильем югорчан, мы планируем направить больше 3 млрд рублей на социальные выплаты для обеспечения жильем молодых семей, представителей коренных малочисленных народов Севера, многодетных семей, и для переселения из балочных массивов моих земляков", - отметила она.