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Капсулу с посланиями потомкам заложили на Урале в сквере около атомного завода

Новости Урала
19 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

19 июня производственному объединению "Маяк" в Озерске - первому промышленному предприятию атомной отрасли России - исполнилось 70 лет

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© ТАСС/Илья Яковлев

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Церемония закладки капсулы с посланиями потомкам прошла во вторник в городе Озерске Челябинской области в рамках празднования семидесятилетия производственного объединения "Маяк", которое входит в состав госкорпорации "Росатом" и производит компоненты ядерного оружия, сообщила ТАСС начальник отдела коммуникаций предприятия Надежда Жидкова.

"Сегодня производственному объединению "Маяк" - первому промышленному предприятию атомной отрасли России, исполнилось 70 лет. В честь праздника генеральный директор Михаил Похлебаев и председатель первичной профсоюзной организации Максим Чубенко в 13:00 (11:00 мск) заложили капсулу времени у подножия памятника Игорю Курчатову, который находится в сквере у здания управления предприятием. Капсула будет вскрыта через 30 лет, в столетний юбилей предприятия, в 2048 году", - сказала собеседница агентства.

По словам Жидковой, капсула представляет собой стальной шар с символикой "Маяка" и символизирует нашу планету - мирное, жизнеутверждающее начало. Внутрь шара положили конкурсные работы на тему юбилея: все сочинения школьников о будущем предприятия и фотографии, снятые работниками и ветеранами "Маяка". Кроме того, внутрь вложили обращение к будущим работникам от молодежи и бойцов студенческих стройотрядов атомной отрасли.

19 июня 1948 года около города Озерска на территории комбината № 817 (ныне производственное объединение "Маяк") выведен на проектную мощность первый в СССР и Европе промышленный уран-графитовый атомный реактор - А-1 ("Аннушка"). На нем началось производство оружейного плутония в рамках отечественного атомного проекта.

"Маяк" является ведущим предприятием ядерного оружейного комплекса России. Предприятие осуществляет свою деятельность по таким направлениям, как регенерация отработавшего ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством. На предприятии работают промышленные реакторы, обладающие уникальными нейтронно-физическими характеристиками, что позволяет получать широкую номенклатуру радиоактивных изотопов оборонного и гражданского назначения.

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