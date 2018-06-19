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Неизвестные подожгли мужчину в Челябинской области

Новости Урала
19 июня, 11:57 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 19, июня. /ТАСС

25-летний житель Копейска впоследствии умер, возбуждено уголовное дело

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета по Челябинской области возбудили дело после того, как неизвестные в воскресенье в городе Копейске подожгли 25-летнего мужчину, который впоследствии умер, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления.

"Днем 17 июня в малолюдном месте города Копейска был обнаружен 25-летний местный житель с обширными ожогами тела. Его доставили в лечебное учреждение, мужчина от ожогов скончался, но успел сообщить, что его подожгли неизвестные. Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью" УК РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления ТАСС сказали, что других подробностей пока нет. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Расследование уголовного дела продолжается.

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