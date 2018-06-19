Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ростех" планирует выделить 12 млрд рублей на развитие КМЗ в течение года

Новости Урала
19 июня, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

По данным правительства Курганской области, составлен план действий по оздоровлению предприятия с акцентом на выполнении обязательств по гособоронзаказу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует выделить 12 млрд рублей на развитие Курганского машиностроительного завода (КМЗ, Курганская область) в течение года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Курганской области.

"По итогам аудита Курганского машиностроительного завода составлен план действий по оздоровлению предприятия с акцентом на выполнении обязательств по государственному оборонному заказу. <…> В течение года госкорпорация "Ростех" планирует выделить на развитие Курганского машиностроительного завода около 12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным холдинга "НПО "Высокоточные комплексы", в который входит КМЗ, выводить за пределы региона производственные мощности "Курганмашзавода" и интеллектуальную собственность не планируется.

Ранее индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил ТАСС, что "Ростех" в июне выделит 7,5 млрд рублей из антикризисного фонда госкорпорации на финансирование текущей деятельности военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ).

Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление "Ростеха" в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна.

О заводе

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран.

Также предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курганская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
2
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
МВД намерено упростить процедуру получения российского гражданства
7
Минтруд РФ разрабатывает программы активной занятости для людей предпенсионного возраста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости