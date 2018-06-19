"Ростех" планирует выделить 12 млрд рублей на развитие КМЗ в течение года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует выделить 12 млрд рублей на развитие Курганского машиностроительного завода (КМЗ, Курганская область) в течение года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Курганской области.

"По итогам аудита Курганского машиностроительного завода составлен план действий по оздоровлению предприятия с акцентом на выполнении обязательств по государственному оборонному заказу. <…> В течение года госкорпорация "Ростех" планирует выделить на развитие Курганского машиностроительного завода около 12 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным холдинга "НПО "Высокоточные комплексы", в который входит КМЗ, выводить за пределы региона производственные мощности "Курганмашзавода" и интеллектуальную собственность не планируется.

Ранее индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов сообщил ТАСС, что "Ростех" в июне выделит 7,5 млрд рублей из антикризисного фонда госкорпорации на финансирование текущей деятельности военного дивизиона концерна "Тракторные заводы" (КТЗ).

Осенью 2017 года концерн "Тракторные заводы" по поручению правительства РФ был передан в операционное управление "Ростеха" в связи с кризисной ситуацией на предприятиях концерна.

О заводе

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран.

Также предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, оборудование для нефтегазовой отрасли. Является одним из градообразующих для региона.