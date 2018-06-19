Около 250 млн рублей направят на реконструкцию набережной в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 250 млн рублей будет направлено на масштабную реконструкцию набережной реки Исеть в Екатеринбурге. Работы будут проводиться в течение трех лет, сообщил во вторник журналистам министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"Что касается реконструкции набережной, это строительство новой набережной, которая пройдет от улицы Малышева и дальше к Центральному парку культуры и отдыха им. Маяковского. За два-три года там будет новая современная набережная со спусками к воде, с зонами отдыха, с местами выгула для собак, с местами отдыха с маленькими детьми, с детьми среднего возраста, спортивные объекты. <…> Это уникальный объект, который разрабатывался как раз только для города Екатеринбурга, имеет свою специфику, индивидуальность. <…> Объем инвестиций - это федеральные, областные и местные средства - на первом этапе это порядка 250 млн рублей", - сказал он.

По данным пресс-службы администрации города, дизайн-проект благоустройства набережной Исети стал вторым по результатам рейтингового голосования, состоявшегося 18 марта и набрал более 76 тыс. голосов горожан, общая площадь благоустройства составит более 7,4 гектара.

"Проектировщики ставят перед собой задачи повысить доступность территории, очистить русло реки и восстановить экологическую систему, организовать безбарьерную среду. Планируется разнообразить природный ландшафт с помощью разноуровневой системы озеленения и обеспечить всесезонность использования территорий", - уточнили в пресс-службе.

Согласно проекту, на набережной появятся парк для собак, аллея культуры, два новых пешеходных моста и реконструкция имеющегося, спортивные площадки, оранжерея, детская зона и сцена-пирс.

"Что касается озеленения, то основное внимание планируется уделить морозостойкости растений, их круглогодичному эстетичному виду, простоте в уходе, долголетию и декоративному разнообразию. Активно ведется благоустройство и на противоположном берегу: там застройщик возводит три здания общественного и культурно-развлекательного назначения", - добавили в пресс-службе.