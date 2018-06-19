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Экс-глава управляющей компании в Тюмени пойдет под суд за ущерб почти на 30 млн рублей

Новости Урала
19 июня, 14:21 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 19, июня. /ТАСС

По данным прокуратуры, средства обвиняемая потратила на нужды компании, а также на собственные нужды

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ТЮМЕНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Экс-директор управляющей компании в Тюмени предстанет перед судом за причинение ущерба ресурсоснабжающим организациями на сумму более чем 27 млн рублей и растрату более 350 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

"Прокуратура Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы - бывшего директора ООО "Уют". Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб" и "Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будучи директором ООО "Уют", основным видом деятельности которого является управление многоквартирными домами, в 2015 году женщина направила на имя генерального директора ОАО "ТРИЦ" письмо о перечислении на счет управляющей компании (УК) денежных средств, поступивших от собственников многоквартирных домов в качестве оплаты за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, представляемые ПАО "СУЭНКО".

"С 1 октября 2015 года по 22 августа 2016 года часть полученных денежных средств она перечислила ПАО "СУЭНКО", а оставшиеся денежные средства в сумме более 19 млн рублей использовала на нужды управляющей компании. Таким же способом с 1 февраля по 24 июля 2017 года она потратила на нужды управляющей компании более 8,5 млн рублей, предназначенных для оплаты услуг теплоснабжающей организации АО "УТСК", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также экс-директор растратила на свои нужды более 350 тыс. рублей предприятия. "Прокуратура города утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени", - пояснили в прокуратуре.

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