Более 4 тыс. человек примут участие в акции "Свеча памяти" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Более 4 тыс. человек примут участие в акции "Свеча памяти" 22 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили во вторник в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"Более 4 тыс. человек примут участие в патриотической акции "Свеча памяти", которая пройдет в Екатеринбурге 22 июня. Свердловчане со свечами в руках пройдут по пешеходной зоне вдоль улицы проспекта Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года, а по окончании шествия на площади 1905 года выстроятся в слово "Помним", - говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что участниками колонны станут представители общественных и ветеранских организаций, трудовых коллективов и студенты. Присоединиться к акции могут все желающие.

Ежегодная акция "Свеча памяти" пройдет в восьмой раз в Свердловской области в более чем 85% муниципальных образований региона.