Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Челябинске

ТАСС, 20 июня. Взрыв газа произошел в одной из пятиэтажек города Челябинска, в результате инцидента пострадали два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня утром на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о детонационном взрыве газовоздушной смеси без последующего горения. Происшествие произошло в Металлургическом районе Челябинска, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на балконе в одной из квартир второго этажа произошел взрыв в результате утечки газа из пятилитрового железного баллона. "В результате в квартире оказались повреждены остекление и перегородки. Погибших нет, пострадало два человека (доставлены в ГКБ № 6). По маршевым лестницам было эвакуировано 10 человек, проживающих в первом и втором подъездах", - пояснили в пресс-службе.

Из-за взрыва в жилом доме обрушилась межкомнатная стена, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

"Взрыв произошел в Металлургическом районе Челябинска, на окраине города, по адресу улица Первого Спутника, 19. Это пятиэтажная хрущевка. Обрушилась межкомнатная стена", - сказал Сафонов.

Двое пострадавших в результате взрыва находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения городской администрации. "Двое пострадавших - 42-летняя женщина и ее 10-летний сын - доставлены в крайне тяжелом состоянии в ожоговый центр ГКБ № 6", - сказали в пресс-службе. Как сообщили ТАСС в отделении ГКБ № 6 Челябинска, пострадавшие доставлены с сильными ожогами, есть угроза жизни. Информации о том, будут ли их оперировать в ближайшее время, пока нет.

Проводится установление причин произошедшего. Системы жизнеобеспечения в исправном состоянии, но временно отключены. После следственных мероприятий здание будет обследовано на целостность конструкций. Всего на ликвидацию последствий происшествия привлечено 80 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС - 28 человек, 7 единиц техники.

По данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, ЧП произошло в четырехподъездном пятиэтажном жилом доме 1962 года постройки. Дом не признан аварийным, в нем расположено 80 квартир, общая площадь дома порядка 4 тыс. кв метров, дом газифицирован.