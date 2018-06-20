Авиаполк на Южном Урале получил модернизированный самолет-разведчик Су-24МР

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Авиационный полк в Челябинской области получил на вооружение модернизированный самолет-разведчик Су-24МР. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Смешанный авиационный полк 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, дислоцированный в Челябинской области, получил на вооружение модернизированный самолет разведчик Су-24МР", - сказали в пресс-службе.

Су-24МР - тактический самолет разведчик. Оборудован аппаратурой радиолокационной разведки бокового обзора "Штык", которая обеспечивает просмотр зоны шириной 24 км с каждой стороны от линии курса, обеспечивает регистрацию изображения. Способен развивать сверхзвуковую скорость на предельно малых высотах, имеет изменяемую стреловидность крыла. Максимальная скорость - 1700 км/ч, практический потолок - 11 км.

Ранее сообщалось, что в начале 2018 года этот же авиаполк получил на вооружение шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34. Там сформирована первая в Центральном военном округе эскадрилья Су-34.