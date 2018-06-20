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В Челябинске создан пункт временного размещения для жителей дома, где произошел взрыв газа

Новости Урала
20 июня, 13:05 дата обновления: 20 июня, 13:51 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 20, июня. /ТАСС

Жильцам предложили временно разместиться в школе № 70

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Пункт временно размещения создан в Челябинске для жителей пятиэтажного дома, где в среду произошел взрыв газа - жильцам предложили временно разместиться в школе № 70, расположенной на улице Богдана Хмельницкого недалеко от места ЧП, передает корреспондент ТАСС.

Взрыв газа на улице Первого Спутника в северной части Челябинска произошел на балконе в одной из квартир на втором этаже в результате утечки газа из пятилитрового металлического баллона, пострадали два человека. По маршевым лестницам были эвакуированы 10 человек, проживающих в первом и втором подъездах. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, ЧП произошло в четырехподъездном пятиэтажном жилом доме 1962 года постройки. Дом не признан аварийным, в нем расположено 80 квартир, общая площадь дома порядка 4 тыс. кв метров, дом газифицирован.

Проводится установление причин произошедшего. "Управлением МВД по Челябинской области организована проверка по факту происшествия в одной из квартир дома по улице Липецкой, 2. Причины взрыва газа еще точно не определены. По результатам проверки, возможно, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказали ТАСС в пресс-службе УМВД.

Системы жизнеобеспечения в доме находятся в исправном состоянии, но, по информации компании "Газэнергосервис", весь дом отключен от газоснабжения. "Специалисты нашей служб ждут результатов обследования вентиляционных каналов и газопровода на предмет их дальнейшей эксплуатации. После получения соответствующего заключения мы будем готовы незамедлительно восстановить газоснабжение дома", - сообщил представитель компании.

После следственных мероприятий здание обследуют на целостность конструкций.

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