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Власти Чебаркуля поместили брошенного на улице родственниками мужчину в больницу

Новости Урала
20 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее мужчину с провалами памяти нашли на улице с запиской об отказе родственников от ухода за ним

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти города Чебаркуль в Челябинской области поместили в больницу мужчину с провалами памяти, которого нашли на улице с запиской об отказе родственников от ухода за ним. Через две недели его переведут для проживания в социальное учреждение, рассказала ТАСС замглавы администрации Чебаркуля Светлана Виноградова.

В среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась по истории найденного в Чебаркуле мужчины к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой, чтобы она оказала помощь в его устройстве в социальное учреждение. Москалькова отметила, что ее поразила жестокая история о том, что родные люди могут бросить человека на произвол судьбы.

"Головин Василий Петрович 1954 года рождения найден прохожей женщиной на улице, он терялся в пространстве, у него провалы в памяти. В его одежде была записка с именем, фамилией, отчеством, годом рождения и словами, что "просим забрать, ухаживать за ним мы не можем". Прохожая позвонила в скорую помощь, которая его забрала. В воскресенье, 17 июня, мы его оперативно направили в областную психоневрологическую больницу №2, там он проведет некоторое время, а затем наше управление соцзащиты будет решать, в какое из двух социальных учреждений его поместить", - рассказала Виноградова.

Она добавила, что в записке не было больше ничего, ни адреса, где ранее жил мужчина, ни фамилии родственников.

"Мы обратились в полицию, она занимается этим делом. За мою 17-летнюю работу в администрации такое - бросить родного человека на улице - встречаю впервые", - сказала замглавы администрации города.

По ее словам, за найденным мужчиной в больнице специально закрепили человека, который из больницы его доставит в соцучреждение. "Мужчине пока диагноз не поставили, и лечить его не от чего, но провалы в памяти никуда не денутся, его надо помещать в специализированное учреждение. В больнице он пробудет 12-14 дней, после этого срока мы примем решение, куда его направить", - объяснила собеседница агентства.

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