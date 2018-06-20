Регионы УрФО представили арт-объекты на молодежном форуме "Утро" в Курганской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Субъекты Уральского федерального округа (УрФО) представили арт-объекты, характеризующие каждый из регионов, в рамках молодежного образовательного форума "Утро-2018", который стартовал в среду в Щучанском районе Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"В Курганской области начинает работу окружной молодежный форум "Утро-2018". Зауралье впервые стало площадкой для проведения этого масштабного мероприятия. Здесь соберутся около 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из всех регионов Уральского федерального округа, других субъектов России, стран зарубежья. Каждый из регионов Урала представил на форуме свой арт-объект, который, по оценкам разработчиков, лучше всего характеризует субъект", - говорится в сообщении.

Форум пройдет в две смены с 20 по 30 июня. "В первой примут участие представители сферы международного сотрудничества, экологии, культуры, медиапространства, руководители военно-патриотических клубов. Во второй - рабочей молодежи, производственной сферы, бизнеса, науки, образования, добровольчества", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Курганской области.

В рамках форума организовано 12 образовательных площадок с деловой программой. "В качестве экспертов выступят представители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели, ученые, предприниматели, квалифицированные тренеры, спортсмены. Помимо образовательной программы, на форуме пройдет грантовый конкурс. Его участники смогут привлечь на реализацию своих проектов в общей сложности порядка 9 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Форум "Утро" проходит восьмой год подряд. Учредителями форума выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительства Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ.