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Омбудсмен в Челябинской области проверит историю брошенного на улице мужчины

Новости Урала
20 июня, 14:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Пожилой человек сейчас находится в областной психоневрологической больнице № 2 в поселке Мирном

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова начала проверку истории в Чебаркуле, где в субботу на улице был найден мужчина с запиской, предположительно, от родственников, которые признавались, что не могут за ним ухаживать.

В субботу, 16 июня, в Чебаркуле прохожая на улице обнаружила одинокого пожилого мужчину, который не смог сказать, кто он и откуда. При нем нашли записку, в которой не подписавшиеся люди просили его забрать, поскольку не могли за ним ухаживать. Женщина вызвала "скорую помощь", а на следующий день мужчину перевели в психоневрологическую больницу.

В среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену в Челябинской области Маргарите Павловой, чтобы она помогла устроить пожилого человека в социальное учреждение. Москалькова отметила, что история поразила ее тем, что человека бросили на произвол судьбы его же родственники.

"При мужчине [кроме записки] нашли еще паспорт на имя Василия Петровича Головина, в июле ему исполнится 64 года, он прописан в городе Верхний Уфалей Челябинской области. В этот город я направляю общественного помощника, чтобы выяснить, что это за родственники, которые смогли бросить человека на улице. Это наш святой долг - заботиться о родителях независимо от состояния их здоровья", - сказала Павлова в среду журналистам.

Она уточнила, что мужчина сейчас находится в областной психоневрологической больнице № 2 в поселке Мирном. "В больницу поступил звонок от женщины, которая представилась родственницей найденного мужчины и сказала, что вроде бы хочет забрать его. Мы пытаемся выйти на связь с ней, пока не берет трубку", - уточнила уполномоченный по правам человека.

По ее словам, все социальные и медицинские службы в решении проблемы сработали оперативно и качественно.

"Быстро и в полном объеме провели медицинское обследование, оказали всю необходимую помощь. Дедушка плохо разговаривает, у него деменция. До 9 июля он будет проходить лечение в стационаре больницы в поселке Мирном. Пока ничего не известно о родственниках, и социальные службы готовят ему документы на перевод в геронтологический центр", - добавила собеседница.

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