Тюменская область планирует попасть в программу по созданию научно-образовательных центров

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют подать заявку на участие в программе по созданию в регионах научно-образовательных центров мирового уровня. Об этом в среду сообщил врио губернатора региона Александр Моор на молодежном образовательном форуме "Утро", который проходит в Кургане.

"В этом году в нашей стране будут приниматься решения о создании научно-образовательных центров, их должно появиться не менее 15 по всей стране... Наша задача - попасть если не в эти 15, то в число 16 или 17 научно-образовательных центров. Стоит задача объединять науку, высшее образование, профессиональную подготовку и индустриальные компании", - сказал Моор.

Ранее сообщалось, что к 2024 году в России должна появиться сеть из не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Об этом говорилось в указе президента РФ Владимира Путина, определяющем национальные цели развития страны на период до 2024 года.

Форум "Утро" проходит восьмой год подряд. Его учредителями выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УРФО), правительства Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи РФ. Зауралье впервые стало площадкой для проведения этого мероприятия, где соберутся около 1,5 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из регионов РФ и стран зарубежья. Всего в рамках форума организовано 12 образовательных площадок с деловой программой.

По данным региональных властей, от Тюменской области на форум отправились представители молодежных сообществ и некоммерческих организаций, а также студенты - всего 100 человек. Помимо образовательной программы и грантового конкурса, на форуме открылась выставка арт-объектов регионов, где, в частности, появилась интерактивная площадка Тюменской области "Ладья" главный символ Сибири, на котором отображены основные достижения региона.