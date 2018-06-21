Пострадавшие от взрыва газа в челябинской многоэтажке находятся в крайне тяжелом состоянии

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Женщина и ее ребенок получили сильные ожоги в результате произошедшего накануне взрыва газа в пятиэтажном доме в Челябинске, оба находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления здравоохранения администрации города.

Взрыв газа в Челябинске произошел на балконе в одной из квартир на втором этаже жилого дома в результате утечки газа из пятилитрового металлического баллона, пострадали два человека.

"Оба пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По уточненным данным, у ребенка ожоги 80% тела, но неглубокие, у его мамы глубокие ожоги 40% тела. Состояние женщины более тяжелое", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города ТАСС сообщили, что в результате взрыва повреждены четыре квартиры: №№ 7, 8, 25, 26. Жители первого и второго подъездов поселились в пункте временного размещения (два человека) и у родственников (67 человек).

По данным Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, ЧП произошло в четырехподъездном пятиэтажном жилом доме 1962 года постройки. Дом не признан аварийным, в нем расположено 80 квартир, общая площадь дома - порядка 4 тыс. кв. м, дом газифицирован. СУ СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.