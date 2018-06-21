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Модель IT-образования для подготовки новых кадров разработают в опорном вузе в Тюмени

Новости Урала
21 июня, 10:24 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, июня. /ТАСС

Перед рабочей группой поставлена задача оценить ситуацию на рынке труда в IT-сфере региона и возможности ТИУ по подготовке специалистов этого профиля

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ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) приступили к разработке модели IT-образования для подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка, сообщили в четверг в пресс-службе вуза.

"Специалисты ТИУ ведут разработку модели IT-образования в вузе, планируя завершить ее до конца текущего года. Исследования проводятся в рамках стратегического проекта вуза Smart City, который входит в программу развития опорного университета", - говорится в сообщении.

По словам руководителя подпроекта, директора Института транспорта ТИУ Андрея Медведева, перед рабочей группой была поставлена задача оценить ситуацию на рынке труда в IT-сфере региона и возможности университета по подготовке специалистов данного профиля. "Мы провели оценку сотен сайтов предприятий, на которых выставляются вакансии по тому или иному IT-профилю, в итоге мы можем сказать, что получили реальную ситуацию, которая имеет место быть на предприятиях региона и максимально отражает их потребности и интересы по обеспечению кадрами. Возможно, к следующей приемной кампании у нас уже будет некий продукт, который мы сможем использовать для разработки рекомендаций при формировании плана приема по профильным программам магистратуры", - говорится в сообщении.

Также было проведено анкетирование, для участия в котором были приглашены ключевые специалисты в IT-области, которые работают в университете. "С ними мы отработали экспертную оценку, изучили их мнение относительно того, какие и где на сегодняшний день могут быть востребованы программы, насколько вуз готов к подготовке ребят, которые идут в магистратуру IT-профиля", - уточнил Медведев.

Он отметил, что в итоге были получены две карты, отражающие возможности и потребности университета. "Наша следующая задача - попытать их наложить и получить модель IT-образования, задача очень сложная, до сих пор я не встречал ничего подобного", - пояснил Медведев.

Ранее сообщалось, что Smart City является стратегическим проектом и входит в программу развития опорного вуза. Концепцию данного проекта планируется представить в конце 2018 года. Он охватывает более 20 направлений: "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины.

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