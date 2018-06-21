Будущие военные инженеры в Тюмени впервые прошли выпускную "эстафету"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более сотни выпускников Тюменского военно-инженерного училища впервые прошли уникальную эстафету, призванную оценить полученные ими знания. Об этом журналистам рассказали в Минобороны РФ.

"Основной задачей проведения мероприятия стала демонстрация будущими офицерами профессиональных навыков и умений. Инженерная эстафета проводилась в соревновательной форме. Более ста курсантов, разделенных по командам, последовательно выполнили более 20 конкурсных этапов, включающих основные аспекты профессиональной деятельности инженерных войск", - пояснили в российском военном ведомстве.

Одним из этапов эстафеты стало создание противотанкового рва с применением землеройной машины МДК-3 и его последующей засыпкой путепрокладчиком БАТ-2. Также участники конкурса должны были сделать проход в минном поле с помощью инженерной машины разграждения ИМР-2.

"Группа разминирования осуществила поиск и обнаружение взрывоопасных предметов с дальнейшим уничтожением путем подрыва накладным зарядом, а группа минеров - установку противопехотного минного поля. Команда понтонеров выполнила наведение взводного парома и переправила технику через водную преграду", - перечислили в Минобороны.

Курсантские расчеты электростанций организовали подачу электрической энергии, а расчеты станции очистки воды СКО-10 осуществили ее развертывание и подготовку к работе.

"В субботу, 23 июня, в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова пройдет очередной выпуск молодых офицеров", - заключили в военном ведомстве.