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Жители Екатеринбурга массово требуют возврата денег за отмененный концерт Эдиты Пьехи

Новости Урала
22 июня, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Дата выступления певицы переносилась несколько раз

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Эдита Пьеха

Эдита Пьеха

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга массово требуют возврата денег за отмененный концерт народной артистки СССР Эдиты Пьехи, который переносился несколько раз, но так и не состоялся. Точных дат по возврату денег пока нет, сообщил в пятницу ТАСС организатор концерта Леонид Барковский.

Ранее сообщалось, что из-за болезни певицы концерты были отменены с начала апреля и перенесены на конец мая. Однако в назначенную дату Пьеха так и не приехала на Урал. Дата концерта переносилась еще несколько раз.

"Концерт был отменен по состоянию здоровья певицы. Людям будут предложены либо другие концерты, либо осуществлен возврат денег. Точных дат по возврату нет, по мере поступления на счет концертного агентства", - сказал Барковский.

Эдита Пьеха - советская и российская эстрадная певица, актриса. До 1976 года Пьеха выступала вместе с коллективом, которому дала название "Дружба", после чего основала собственный ансамбль. По подсчетам поклонников, в репертуаре певицы около 400 песен, в том числе "Город детства", "Белый свет", "Надежда" и "Как молоды мы были".

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